"Це диво": ЗМІ повідомили про вагітність 52-річної Ніколь Кідман

52-річна американська актриса Ніколь Кідман знаходиться на ранньому терміні вагітності і з нетерпінням чекає поповнення в родині разом з чоловіком співаком Кітом Урбаном.
Видання Star повідомило, посилаючись на свої джерела, що Кідман змогла зачати дитину за допомогою процедури ЕКЗ. За словами інсайдера, 52-річна зірка розповіла своїм друзям, що вона вагітна вже кілька тижнів.
Кідман 52 і вона чекає дитину?
Instagram nicolekidman
скрін Star
Таблоїд пише, що Ніколь змогла завагітніти після після першої спроби ЕКЗ.
"Не секрет, що завагітніти в її віці без сторонньої допомоги було б нелегко. Але, на щастя, їй не довелося переживати довгі місяці в очікуванні позитивно результату. Це дійсно диво", - пишуть зарубіжні ЗМІ.
Ніколь "сяє" від щастя
Instagram nicolekidman
Пара тепер сповнена рішучості насолодитися цим особливим часом. Ніколь "сяє" і "відчуває себе прекрасно". Кіт всіляко доглядає за дружиною і в усьому їй допомагає. Також повідомляється, що поки у Ніколь не було ранкового нездужання.
Нещодавно Кіт і Ніколь відзначили 13-ту річницю
Instagram nicolekidman
Зіркова пара виховує двох дочок - 8-річну Фейт Маргарет, яку виносила сурогатна матір, і 11-річну Сандей Роуз, яку народила Кідман.
У актриси також є прийомні діти - 24-річний Коннор і 26-річна Ізабелла, яких вона усиновила в шлюбі з Томом Крузом.
Ніколь Кідман
Instagram nicolekidman
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніколь Кідман 20 червня відзначила свій 52-ий день народження.
Нещодавно Кідман знялася в сміливій фотосесії для відомого глянцю Vanity Fair, де перетворилася в хлопчика в наряді без нижньої білизни.
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