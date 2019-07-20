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"Це диво": ЗМІ повідомили про вагітність 52-річної Ніколь Кідман

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52-річна американська актриса Ніколь Кідман знаходиться на ранньому терміні вагітності і з нетерпінням чекає поповнення в родині разом з чоловіком співаком Кітом Урбаном.

Видання Star повідомило, посилаючись на свої джерела, що Кідман змогла зачати дитину за допомогою процедури ЕКЗ. За словами інсайдера, 52-річна зірка розповіла своїм друзям, що вона вагітна вже кілька тижнів.

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Кідман 52 і вона чекає дитину?

Кідман 52 і вона чекає дитину?

Instagram nicolekidman

"Це диво": ЗМІ повідомили про вагітність 52-річної Ніколь Кідман

скрін Star

Таблоїд пише, що Ніколь змогла завагітніти після після першої спроби ЕКЗ.

"Не секрет, що завагітніти в її віці без сторонньої допомоги було б нелегко. Але, на щастя, їй не довелося переживати довгі місяці в очікуванні позитивно результату. Це дійсно диво", - пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Ніколь

Ніколь "сяє" від щастя

Instagram nicolekidman

Пара тепер сповнена рішучості насолодитися цим особливим часом. Ніколь "сяє" і "відчуває себе прекрасно". Кіт всіляко доглядає за дружиною і в усьому їй допомагає. Також повідомляється, що поки у Ніколь не було ранкового нездужання.

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Нещодавно Кіт і Ніколь відзначили 13-ту річницю

Нещодавно Кіт і Ніколь відзначили 13-ту річницю

Instagram nicolekidman

Зіркова пара виховує двох дочок - 8-річну Фейт Маргарет, яку виносила сурогатна матір, і 11-річну Сандей Роуз, яку народила Кідман.

У актриси також є прийомні діти - 24-річний Коннор і 26-річна Ізабелла, яких вона усиновила в шлюбі з Томом Крузом.

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман

Instagram nicolekidman

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніколь Кідман 20 червня відзначила свій 52-ий день народження.

Нещодавно Кідман знялася в сміливій фотосесії для відомого глянцю Vanity Fair, де перетворилася в хлопчика в наряді без нижньої білизни.

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Особи
Ніколь Кідман Кіт Урбан
Місце
Австралія Сідней
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