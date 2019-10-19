"Страх був нестерпним!" Спливли раніше невідомі проблеми Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка проходить лікування від раку, після приходу популярності страждала від манії переслідування.

Про це йдеться в матеріалі видання "Комсомольская правда", де стверджується, що у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" завжди були певні секрети, які ховалися від публіки.

Уточнюється, що манією переслідування вона почала страждати через раптову популярності після ролі няні Віки в серіалі. Заворотнюк виявилася не готовою до уваги папараці, які чатували її на кожному кроці й складали небилиці про нові романи і коханців.

Заворотнюк страждала від манії переслідування instagram / a_zavorotnyuk

"Я була загнана в кут, страх був просто нестерпний. Я перестала виходити з дому, довіряла тільки сім'ї та парі подруг. Якщо треба було десь з'явитися, одягала капелюх і величезні окуляри, і все одно боялася, що мене впізнають", – одного разу зізналася Заворотнюк.

В такому стані актриса жила чотири роки та ігнорувала психотерапевтів, незважаючи на паніку. Після розлучення з другим чоловіком Дмитром Стрюковим актриса обпеклася на одному з таких фахівців, який викачував гроші, але не поміг. З важкої депресії Анастасію зміг витягнути тільки фігурист Петро Чернишов – майбутній чоловік.

Чернишов врятував Заворотнюк від депресії instagram / a_zavorotnyuk

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