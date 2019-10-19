"Страх був нестерпним!" Спливли раніше невідомі проблеми Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка проходить лікування від раку, після приходу популярності страждала від манії переслідування.
Про це йдеться в матеріалі видання "Комсомольская правда", де стверджується, що у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" завжди були певні секрети, які ховалися від публіки.
Уточнюється, що манією переслідування вона почала страждати через раптову популярності після ролі няні Віки в серіалі. Заворотнюк виявилася не готовою до уваги папараці, які чатували її на кожному кроці й складали небилиці про нові романи і коханців.
Заворотнюк страждала від манії переслідування
instagram / a_zavorotnyuk
"Я була загнана в кут, страх був просто нестерпний. Я перестала виходити з дому, довіряла тільки сім'ї та парі подруг. Якщо треба було десь з'явитися, одягала капелюх і величезні окуляри, і все одно боялася, що мене впізнають", – одного разу зізналася Заворотнюк.
В такому стані актриса жила чотири роки та ігнорувала психотерапевтів, незважаючи на паніку. Після розлучення з другим чоловіком Дмитром Стрюковим актриса обпеклася на одному з таких фахівців, який викачував гроші, але не поміг. З важкої депресії Анастасію зміг витягнути тільки фігурист Петро Чернишов – майбутній чоловік.
Чернишов врятував Заворотнюк від депресії
instagram / a_zavorotnyuk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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