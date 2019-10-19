Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 16:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ плітки

"Страх був нестерпним!" Спливли раніше невідомі проблеми Заворотнюк

Читати матеріал російською

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка проходить лікування від раку, після приходу популярності страждала від манії переслідування.

Про це йдеться в матеріалі видання "Комсомольская правда", де стверджується, що у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" завжди були певні секрети, які ховалися від публіки.

Уточнюється, що манією переслідування вона почала страждати через раптову популярності після ролі няні Віки в серіалі. Заворотнюк виявилася не готовою до уваги папараці, які чатували її на кожному кроці й складали небилиці про нові романи і коханців.

Заворотнюк страждала від манії переслідування

Заворотнюк страждала від манії переслідування

instagram / a_zavorotnyuk

Новини
З'явилися фото з лікарні Заворотнюк

"Я була загнана в кут, страх був просто нестерпний. Я перестала виходити з дому, довіряла тільки сім'ї та парі подруг. Якщо треба було десь з'явитися, одягала капелюх і величезні окуляри, і все одно боялася, що мене впізнають", – одного разу зізналася Заворотнюк.

В такому стані актриса жила чотири роки та ігнорувала психотерапевтів, незважаючи на паніку. Після розлучення з другим чоловіком Дмитром Стрюковим актриса обпеклася на одному з таких фахівців, який викачував гроші, але не поміг. З важкої депресії Анастасію зміг витягнути тільки фігурист Петро Чернишов – майбутній чоловік.

Чернишов врятував Заворотнюк від депресії

Чернишов врятував Заворотнюк від депресії

instagram / a_zavorotnyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel