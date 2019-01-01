Собчак розлучається з чоловіком? Пара спантеличила шанувальників спільним фото

Російський артист і комік Максим Віторган, який є чоловіком ведучої Ксенії Собчак, оприлюднив спільне фото пари. Останнім часом в мережі набирають обертів чутки про їхнє розлучення, а відсутність коментарів самої Собчак або Віторгана ще більше підігріває інтерес шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував в сторіз знімок спільного походу в Московську консерваторію, на якому Собчак позує на тлі органу.

"Притягла в консерваторію вночі і рада. 23:11", - підписав фото Віторган.

Сама Собчак не стала акцентувати увагу на спільний вихід у світ.

Правда, потім, вже після виступу вона опублікувала великий пост з ялинковою іграшкою, в якому подякувала за рік, що минає, і зробила прогнози на майбутнє.

"Для мене цей рік став переломним. Рік великих змін і переоцінок. Рік глобальних переходів, міст від минулого до майбутнього, а яким буде це майбутнє, знає тільки Свиня!" - написала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пара одружилася у лютому 2013 року. У 2016 році у Віторгана і Собчак народився син.

Також в мережі з'явилися нібито докази того, що стосунки пари опинилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим. Так, один з Telegram-каналів опублікував пости в соціальних мережах Богомолова і Собчак, в яких брав участь і Віторган, іронічно коментуючи їхнє листування.