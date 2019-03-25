''Схопив за волосся'': Малахова звинуватили в побитті

Екс-учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Нонна Щукіна звинуватила відомого російського телеведучого Андрія Малахова в побитті.

Дівчина опублікувала в мережі коротке відеозвернення в якому заявила, що інцидент трапився за лаштунками телепрограми Малахова. Тепер Щукіна має намір звернутися до поліції та домагатися справедливості.

Нонна Щукіна Фото: facebook.com

"Це не розіграш і не першоквітневий жарт, - розповіла на відео Щукіна. - Днями зі мною сталася вкрай неприємна ситуація. Після зйомки програми Андрій Малахов разом зі своїми співробітниками зажадав, щоб ми пройшли за куліси, аргументуючи це тим, що я хочу зірвати подальший знімальний процес".

За словами Щукіної, у відповідь на її відмову Малахов накинувся "схопив її за волосся і став бити по обличчю".

"Я не маю жодного права залишити цю ситуацію, так як я, як і багато хто, приїхала до Москви будувати свою кар'єру. І на моєму місці міг опинитися кожен. Я вважаю, що насильство не може бути виправдано нічим", - додала вона.

Дівчина також вказала, що у неї є медичний висновок, який підтверджує її слова. З ним вона має намір звернутися до поліції.

Що ж стосується самого Малахова, телеведучий поки цю ситуацію не прокоментував.

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