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''Шлюбу я не бачила'': молода коханка Петросяна вперше заговорила про роман із гумористом

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У родині радянського і російського гумориста Євгена Петросяна давно не було кохання і шлюбу, лише ділові стосунки. Через це артист останні роки був самотнім.

Про це в ефірі передачі "Ексклюзив" вперше розповіла 29-річна помічниця гумориста Тетяна Брухунова, яку раніше в ЗМІ назвали винуватицею розлучення Євгена Петросяна і його дружини Олени Степаненко після 33 років спільного життя. Ставши гостею телепроекту, дівчина спростувала цю інформацію, підкресливши, що стосунків у Петросяна з дружиною не було ще до того, як між ними зав'язався роман.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Фото: sncmedia.ru

"Коли прийшла до Євгена Вагановича, то особисто я шлюбу не бачила, а бачила партнерські відносини, поважні й довірчі, але шлюбу і кохання не бачила. Хоча я не маю права судити про це, не моя це справа. На той момент він був глибоко самотньою людиною", — зазначила Брухунова.

Із родиною Петросяна дівчина працювала з 18 років. Спочатку вона займалася сайтом Олени Степаненко, проте з часом стосунки із зіркою зіпсувалися, і дівчина почала працювати асистенткою Петросяна. На питання телеведучого, чи кохає вона 73-річного артиста, Брухунова відповіла ствердно.

"Безумовно, він для мене дуже близька людина і займає велике місце у моєму серці. На сьогоднішній день життя без нього я вже не уявляю", — розповіла вона.

''Шлюбу я не бачила'': молода коханка Петросяна вперше заговорила про роман із гумористом

Фото: instagram.com

''Шлюбу я не бачила'': молода коханка Петросяна вперше заговорила про роман із гумористом

Фото: instagram.com

Нагадаємо: інформація про те, що Євген Петросян і Олена Степаненко вирішили розлучитися, з'явилася у мережі на початку серпня 2018 року. Шлюборозлучний процес був розпочатий із ініціативи дружини, яка і звернулася у суд із відповідним позовом. Також дружина відомого гумориста вимагає поділу майна: вона хоче відсудити у Петросяна 80% спільно нажитих коштів і нерухомості.

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Ще до новин про розлучення особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали у ЗМІ "можливої коханкою". Адже Петросяна не раз помічали в компанії ефектної брюнетки на різних світських заходах, за вечерею у московських ресторанах і на прогулянках у Підмосков'ї.

Як писав OBOZREVATEL, ледь Петросяну і Брухуновій встигли приписати роман, як стало відомо про розлучення, яке спричинило багатомільйонні з'ясування та нові розмови про невідомі до сьогодні службові романи гумориста.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїпліткишоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Седина в бороду! Очередной старческий маразм! Меркантильная любовь!
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