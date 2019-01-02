''Шлюбу я не бачила'': молода коханка Петросяна вперше заговорила про роман із гумористом

У родині радянського і російського гумориста Євгена Петросяна давно не було кохання і шлюбу, лише ділові стосунки. Через це артист останні роки був самотнім.

Про це в ефірі передачі "Ексклюзив" вперше розповіла 29-річна помічниця гумориста Тетяна Брухунова, яку раніше в ЗМІ назвали винуватицею розлучення Євгена Петросяна і його дружини Олени Степаненко після 33 років спільного життя. Ставши гостею телепроекту, дівчина спростувала цю інформацію, підкресливши, що стосунків у Петросяна з дружиною не було ще до того, як між ними зав'язався роман.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова Фото: sncmedia.ru

"Коли прийшла до Євгена Вагановича, то особисто я шлюбу не бачила, а бачила партнерські відносини, поважні й довірчі, але шлюбу і кохання не бачила. Хоча я не маю права судити про це, не моя це справа. На той момент він був глибоко самотньою людиною", — зазначила Брухунова.

Із родиною Петросяна дівчина працювала з 18 років. Спочатку вона займалася сайтом Олени Степаненко, проте з часом стосунки із зіркою зіпсувалися, і дівчина почала працювати асистенткою Петросяна. На питання телеведучого, чи кохає вона 73-річного артиста, Брухунова відповіла ствердно.

"Безумовно, він для мене дуже близька людина і займає велике місце у моєму серці. На сьогоднішній день життя без нього я вже не уявляю", — розповіла вона.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Нагадаємо: інформація про те, що Євген Петросян і Олена Степаненко вирішили розлучитися, з'явилася у мережі на початку серпня 2018 року. Шлюборозлучний процес був розпочатий із ініціативи дружини, яка і звернулася у суд із відповідним позовом. Також дружина відомого гумориста вимагає поділу майна: вона хоче відсудити у Петросяна 80% спільно нажитих коштів і нерухомості.

Ще до новин про розлучення особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали у ЗМІ "можливої коханкою". Адже Петросяна не раз помічали в компанії ефектної брюнетки на різних світських заходах, за вечерею у московських ресторанах і на прогулянках у Підмосков'ї.

Як писав OBOZREVATEL, ледь Петросяну і Брухуновій встигли приписати роман, як стало відомо про розлучення, яке спричинило багатомільйонні з'ясування та нові розмови про невідомі до сьогодні службові романи гумориста.

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