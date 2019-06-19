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"Серед тих, хто програв": скандал Лазарєва з Лободою отримав гучне продовження

1.3тЧитати матеріал російською

Продюсер української співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна зухвало висловилася з приводу скандалу своєї підопічної з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим.

Раніше Лазарєв поскандалив з епатажною Лободою на церемонії вручення премії МузТВ. Співак на очах у зіркових колег обматюкав Світлану. Крапівіна, в свою чергу, через кілька днів після інциденту, написала пост на особистій сторінці в Instagram, де негативно висловилася про "людське боягузтво, брехню і слабкість", ймовірно натякаючи на Лазарєва.

"Людська боягузтво – це сама життєздатна риса. Кожен день стикаюся з нею. Неможливість відповісти за свої слова або озвучити вголос незручну думку. Влаштувати істерику публічно, але зробити все, щоб про неї ніхто не дізнався. Бути благонадійним і чесним піонером, алее заздрити хуліганам" , – загадково написала Нателла.

Лазарєв, Лобода і Крапівіна

Лазарєв, Лобода і Крапівіна

Також вона дорікнула Лазарєву за те, що він весь час намагається бути № 1, при цьому залишається першим серед тих, хто програв.

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"Відшукати в собі правду складно, коли всі навколо брешуть", – підсумувала продюсер Лободи.

людська боягузтво - це сама життєздатна риса. кожен день стикаюся з нею в самих різних проявах. неможливість відповісти за свої слова або озвучити вголос незручне думку. влаштувати істерику публічно, але зробити все, щоб про неї ніхто не дізнався. бути благонадійним і чесним піонером, але надкусивая задирок, заздрити хуліганам. весь час намагатися бути номером один, але залишатися першим серед тих, хто програв. ps відшукати в собі правду складно, коли все навколо брешуть. #nothingpersonal #befuckinghonest

Публікація від Natella Krapivina (@natellakrapivina)

Примітно, що Сергій уїдливо відповів на висловлювання Крапівіної, залишивши на її сторінці короткий коментар: "Золоті слова". Лобода, в свою чергу, також підключилася до їхньої перепалки, проте обмежилася тільки "здивованими" смайлами.

"Серед тих, хто програв": скандал Лазарєва з Лободою отримав гучне продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Лазарєву не сподобалося, що Лобода на "Премії Муз-ТВ" виконала шість композицій поспіль, тоді як він сам не зміг виступити з технічних причин. Співак жорстко висловився на її адресу і нібито підмовив колег піти із залу під час її виступу.

Пізніше Лазарєв став заперечувати, що у нього був конфлікт з колегою, висміюючи публікації на цю тему, однак в мережі з'явилося відео, яке підтверджує чутки про сварку двох зірок.

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Особи
Нателла КрапівінаСергій ЛазарєвСвітлана Лобода (LOBODA)
Теги
Новини Росіїшоу-бизнесскандали
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