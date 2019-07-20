Пугачова таємно купила шикарне "гніздечко" в країні НАТО

Російська співачка Алла Пугачова придбала елітну нерухомість в латвійській Юрмалі.

Про це повідомляють "Аргументи Тижня" з посиланням на інформоване джерело. Вибір співачки припав на квартиру в центрі міста, в сучасному житловому комплексі (ЖК) на проспекті Дзінтарі.

Апартаменти в будинку коштують не менше 400 тисяч євро, а мінімальна їх площа становить 100 квадратних метрів, відзначило джерело, додавши, що угода з Пугачовою проходила в "таємному режимі".

Пугачова і Галкін МК

Згідно з інформацією на сайті ЖК, всього в ньому 66 апартаментів з панорамними вікнами і терасами. На території обладнано дитячий майданчик, поруч є парк. Море – в п'яти хвилинах ходьби. Комплекс обгороджений і знаходиться під цілодобовою охороною.

Житловий комплекс, де придбала квартиру Пугачова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Примадонна російської естради та її чоловік, шоумен Максим Галкін відмовилися відповідати на питання журналістів на відкритті фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле.

Не так давно Пугачова спровокувала ще один скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

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