''Поводився огидно'': в мережі розповіли про ''темну'' сторону Топалова

Чоловіка української телеведучої Регіни Тодоренко, російського співака Влада Топалова звинуватили в домаганнях до дівчат на зйомках.

Принаймні таку заяву зробило в соцмережах анонімне джерело, передає Telegram-канал YOBAJUR, надавши відповідний скріншот листування.

При цьому наголошується, що Топалов і Тодоренко активно демонструють свою любов один до одного в інтернеті. Незважаючи на це, співак залишає коментарі під фотографіями красивих жінок.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко instagram

"У мене подруга на зйомці з ним працювала, сказала, поводився огидно. Дуже бридко приставав до дівчат, як старий збоченець. А коли прийшла Регіна, змінився прям. Обличчя в нього все у виразках, як ніби він на крокодилі сидить, і був у зміненому стані. Незрозуміло, чому він так в собі впевнений, його час вже давно пройшла. Бідна Регіна. Анон", – написали в соцмережах.

Нагадаємо, син Регіни Тодоренко і Влада Топалова народився однієї з державних лікарень в Москві 5 грудня. Артистка народжувала в пологовому відділенні міської лікарні №29 імені Баумана, віддавши перевагу їй, а не приватним клінікам.

На Тодоренко і Топалова обрушилася ціла хвиля критики за те, що вони тримали в секреті подробиці про свою дитину. У соцмережах парі задавали питання щодо малюка, проте зоряна пара їх ігнорувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 грудня Топалов вперше офіційно прокоментував народження первістка.