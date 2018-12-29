Потрапила в опалу: стало відомо про проблеми Брежнєвої в Росії

Телеканал НТВ відмовився транслювати виступ співачки Віри Брежнєвої під час вручення щорічної премії "Нового радіо".

Як повідомив "Собеседник", керівництво каналу внесло виконавицю в "чорний список". Як повідомляє ЗМІ, виступ артистки було вирізано з ефіру, який покажуть 30 грудня.

За даними джерела, на цьому наполягло телевізійне керівництво. Ходять чутки, що представники каналу додали співачку в "чорний список", однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Співрозмовник Віра Брежнєва

У чому полягає причина конфлікту між НТВ і Вірою Брежнєвою точно невідомо. Уточнюється, що раніше вокалістка навідріз відмовлялася давати коментарі кореспондентам федерального каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брежнєву розкритикували через неналежну поведінку. Співачка під час шоу "Вечірній Ургант" на російському телебаченні постійно перебивала чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе і намагалася висловитися.