Потапа запідозрили в романі з Тіною Кароль

Український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) викликав суперечки своїх шанувальників неоднозначним постом у соцмережі, в якому побачили зізнання артиста в пошуках своєї половинки.

При цьому деякі фоловери продюсера заговорили нібито про його таємний роман зі співачкою і колегою по проекту "Голос країни" Тіною Кароль.

"Трррям! Я вільний Кун шукаю свою Тян", - написав на особистій сторінці Потап, приклавши до посту свою фотографію.

Коментар співака тут же викликав питання про особисте життя артиста і Настю Каменських.

"Я це, а як же Настя?", "Гей, у тебе Настя є, яка Тян?", "Вони розійшлися з Настею?" - здивувалися у коментарі фото.

Разом з цим деякі підписники зірки заговорили про Тіну Кароль.

"Тян-Тінка, реально нагадує відразу Тіну", "Льоша-кун і Тіна-тян", "Тінка твоя тян, хіба ні?" - стали обговорювати в коментарях.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Потап зізнався, що вже кілька років не живе зі своєю дружиною Іриною Горовою. Пара розлучилася, проте продовжила працювати разом над спільним проектом Mozgi Entertainment.

Дивіться також на "Обозревателе", як на "Голос країни" прийшов екс-коханий Тіни Кароль.