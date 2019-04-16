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Після трьох розлучень: російський актор засвітився з новою пасією після побиття дружини

2.2тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Марат Башаров, який раніше побив колишню дружину Єлизавету Шевиркову, через декілька тижнів після розлучення з нею засвітився з новою пасією.

44-річного Башарова зловили на камеру в обіймах незнайомки. Про жінку, яка обмінювалася ніжностями з актором, поки нічого невідомо. Знімки оприлюднило видання "СтарХит".

Чутки про новий роман Башарова також підтвердили друзі актора, однак вони не розкрили ім'я його обраниці.

Марат Башаров

Марат Башаров

Sputnik

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"Марат зараз перебуває в Сочі, приїхав сюди в компанії друзів на хокейний турнір. Він тут проводить час із невідомою дамою", – зазначили інсайдери.

Башаров із новою пасією

Башаров із новою пасією

Старх

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Марат Башаров серйозно побив свою дружину, актрису Єлизавету Шевиркову. Артист зламав їй ніс і наніс на обличчя та тіло синці й садна. Тоді в мережі почали спливати дані й про те, що Башаров нерідко піднімав руку і на своїх попередніх двох дружин. Після побиття Єлизавета повідомила, що хоче піти від чоловіка-тирана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров і Єлизавета Шевиркова офіційно розлучилися через три місяці після скандалу з бійкою, в березні 2019 року. Пізніше артист повідомив, що колишня дружина шляхом шантажу відняла у нього квартиру в Москві.

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Особа
Марат Башаров
Тег
Новини Росії
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