"Пішов по руках": Лазарєв нарвався на жорстку критику в мережі через "зраду" Лорак

Російський співак Сергій Лазарєв спровокував жорстку критику через вульгарний знімок із 41-річною естрадною виконавицею Ольгою Орловою.

Фанати артиста обурилися через те, що Сергій нібито має стосунки з українкою Ані Лорак, з якою раніше часто з'являвся на публіці, при цьому пара неодноразово була помічена за обіймами і фліртом. Знімок із Лазарєвим, який спровокував хвилю критики, Орлова показала на особистій сторінці в Instagram.

Лазарєв і Лорак Гордон

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Фото було зроблене на церемонії нагородження щорічної премії RU.TV, де Орлова з'явилася в компанії своєї подруги Ксенії Бородіної. У мережі зазначили, що 41-річна Орлова "вішається" на зіркових співаків через нестачу чоловічої уваги і "відбиває" Лазарєва у Ані Лорак.

На Сергія також налетіли, зазначивши, що він обіймається з усіма співачками російського шоу-бізнесу.

"Вульгарно виглядає, Лорак ревнуватиме. Ти вже на всіх вішаєшся!" — обурилися користувачі.

"Пішов по руках", — додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом провели канікули на популярному американському курорті Маямі, що також стало причиною для поширення пліток у мережі. Пізніше співак підігрів чутки, опублікувавши голе фото з готельного номера. Тоді багато хто вирішив, що його фотографувала саме Кароліна.

Зовсім нещодавно Лорак і Лазарєв знову з'явилися разом на публіці — зірки прийшли в один із фешенебельних ресторанів Москви.

У мережі також часто обговорюють і маленького сина Сергія Лазарєва Микиту. Багато шанувальників впевнені, що співачка Ані Лорак змогла б стати чудовою матір'ю для хлопчика. Більше того, дехто навіть вказав на їхню "очевидну зовнішню схожість". Читайте про це за посиланням.

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