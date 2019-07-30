"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза), про розлучення якої раніше повідомили в ЗМІ, засвітилася в компанії українського артиста Макса Барських у Баку (Азербайджан).
Зірки поцілувалися на камеру, що спровокувало чутки про їхній роман. Серію знімків Наталя опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
Також російська артистка неоднозначно підписала фото з Барських: "Ти промінчик сонця, спасибі тобі".
Глюкоза і Макс Барських
Instagram @glukozamusic
Користувачі мережі запідозрили. що між Глюкозою і Барських – роман. Саме до нього артистка нібито пішла від свого чоловіка – бізнесмена і мільйонера Олександра Чистякова. Пара одружена з 2006 року.
Глюкоза і Макс Барських
Instagram @glukozamusic
"Це до нього вона від чоловіка пішла? Вони пара?" – запитали фоловери.
"Яка гарна пара. Одружуйтесь!" – написали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася з Барських на камеру.
У свою чергу менеджер Глюкози відмовився виразно коментувати чутки про розрив співачки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня".
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