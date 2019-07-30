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"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських

1.6т Читати матеріал російською

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза), про розлучення якої раніше повідомили в ЗМІ, засвітилася в компанії українського артиста Макса Барських у Баку (Азербайджан).

Зірки поцілувалися на камеру, що спровокувало чутки про їхній роман. Серію знімків Наталя опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Також російська артистка неоднозначно підписала фото з Барських: "Ти промінчик сонця, спасибі тобі".

Глюкоза і Макс Барських

Глюкоза і Макс Барських

Instagram @glukozamusic

Користувачі мережі запідозрили. що між Глюкозою і Барських – роман. Саме до нього артистка нібито пішла від свого чоловіка – бізнесмена і мільйонера Олександра Чистякова. Пара одружена з 2006 року.

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Глюкоза і Макс Барських

Глюкоза і Макс Барських

Instagram @glukozamusic

"Це до нього вона від чоловіка пішла? Вони пара?" – запитали фоловери.

"Яка гарна пара. Одружуйтесь!" – написали інші.

"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських
"Пішла від чоловіка до нього": Глюкозу запідозрили в романі з Максом Барських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася з Барських на камеру.

У свою чергу менеджер Глюкози відмовився виразно коментувати чутки про розрив співачки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня".

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Особи
Макс Барських глюкоза Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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