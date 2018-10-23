Пішла по похилій: екс-дружина Кличка схвилювала друзів поведінкою після розлучення

Після розлучення з українським боксером Володимиром Кличком американська актриса Хайден Панеттьєрі пішла по похилій: залишивши колишньому чоловікові їхню спільну доньку, знаменитість веде розгульний спосіб життя, чим дуже турбує близьких.

Про це пише таблоїд Life & Style з посиланням на джерела, наближені до знаменитості.

Фото: hochu.ua

Як розповіли джерелу друзі Панеттьєрі, на неї погано впливає її новий бойфренд і актор-початківець Брайан Хікерсон. Наскільки відомо, він переїхав з Південної Кароліни до Лос-Анджелеса, щоб займатися нерухомістю і кіно. Зараз Хікерсон активно відвідує кастинги і намагається знайти своє місце в цій індустрії.

Напевно, для актриси розлучення з українським спортсменом не минуло безслідно — Кличко-молодший забрав їхню 3-річну дочку Кайю-Євдокію в Україну. Панеттьєрі ж тепер повністю віддана новому коханому, з яким вони часто гуляють цілими ночами.

Фото: lifeandstylemag.com

При цьому актриса нібито зловживає алкоголем і нерідко зривається. Боксер, як зазначили вони, мав на неї позитивний вплив і вмів стримати емоційні спалахи. Тепер же його немає і вона втрачає контроль над собою.

Як розповіла мати Панеттьєрі, Кличко та її дочка лишаються друзями.

"У житті моєї дочки відбуваються зміни, впевнена, що вони на краще", — прокоментувала вона поведінку актриси.

Наскільки відомо, Хейден Панеттьєрі страждала раніше на психічні розлади. Після народження дитини у грудні 2014 року молоду маму здолала важка післяродова депресія, через яку актрисі доводилося звертатися по допомогу до фахівців.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, після розриву Кличка і Панеттьєрі стало відомо про новий крок актриси.