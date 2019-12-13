Піднімав руку: спливли скандальні подробиці про роман Заворотнюк

Колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега у серіалі "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано ставився до неї, коли в них був роман.

Про це розповіла в коментарі "Експрес-газеті" Наталя Бондарчук, в чиєму фільмі "Гоголь. Найближчий" колись зіграла Анастасія, коли жінки міцно здружилися.

Наталя Бондарчук та Анастасія Заворотнюк Фото: Борис Кудрявов / ЕГ

За її словами, Заворотнюк працювала над картиною якраз, коли розійшлася з Жигуновим. Процес був дуже болючим, а сталося це, оскільки Сергій піднімав на неї руку.

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"На жаль, не обійшлося і без цього. Але Настя – неймовірно сильна людина. Вона не захотіла терпіти таке поводження з нею та пішла", – розповіла Бондарчук.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

За її словами, Заворотнюк зможе одужати після важкої хвороби, оскільки є дуже сильною особистістю.

"Настя – мужня людина з величезною силою духу. Все буде добре", – зазначила Наталя.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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