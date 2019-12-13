Піднімав руку: спливли скандальні подробиці про роман Заворотнюк

Колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега у серіалі "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано ставився до неї, коли в них був роман.
Про це розповіла в коментарі "Експрес-газеті" Наталя Бондарчук, в чиєму фільмі "Гоголь. Найближчий" колись зіграла Анастасія, коли жінки міцно здружилися.
Наталя Бондарчук та Анастасія Заворотнюк
Фото: Борис Кудрявов / ЕГ
За її словами, Заворотнюк працювала над картиною якраз, коли розійшлася з Жигуновим. Процес був дуже болючим, а сталося це, оскільки Сергій піднімав на неї руку.
"На жаль, не обійшлося і без цього. Але Настя – неймовірно сильна людина. Вона не захотіла терпіти таке поводження з нею та пішла", – розповіла Бондарчук.
Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк
Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"
За її словами, Заворотнюк зможе одужати після важкої хвороби, оскільки є дуже сильною особистістю.
"Настя – мужня людина з величезною силою духу. Все буде добре", – зазначила Наталя.
Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк
Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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