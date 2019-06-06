Новий бойфренд Лорак засвітився на її концерті: в мережі з'явилося відео

У мережі спливло відео з новим бойфрендом української співачки Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Так, Telegram-канал "Только никому…" опублікував ролик, на якому артистку знято в компанії невідомого хлопця з бородою і в чорній кепці. Спочатку він стоїть біля сцени поруч із зіркою, однак потім починає швидко віддалятися від неї.
Стверджується, що це – новий молодий чоловік співачки. Ймовірно, він відвідав репетицію одного з концертів російських артистів, у якому брала участь і Лорак (співачка переїхала до РФ і працює там уже кілька років).
Ані Лорак
Instagram @anilorak
"Кажуть, він працює в "Блекстарі" (Black Star Incorporated, російський незалежний лейбл і продюсерська компанія. – Ред.). Їздить із Кароліною на заходи та репетиції, але поруч довго не стоїть, щоб не палитися", – сказано в повідомленні.
Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)
Скрін відео
Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)
Скрін відео
Як писав OBOZREVATEL:
Причиною розриву стосункsв Лорак і її колишнього чоловіка стала зрада Мурата (яка потрапила на відео) з молодою моделлю Яною Бєляєвою.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що донька Софія після розлучення залишається з матір'ю.
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