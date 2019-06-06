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Новий бойфренд Лорак засвітився на її концерті: в мережі з'явилося відео

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У мережі спливло відео з новим бойфрендом української співачки Ані Лорак, яка зі скандалом розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Так, Telegram-канал "Только никому…" опублікував ролик, на якому артистку знято в компанії невідомого хлопця з бородою і в чорній кепці. Спочатку він стоїть біля сцени поруч із зіркою, однак потім починає швидко віддалятися від неї.

Стверджується, що це – новий молодий чоловік співачки. Ймовірно, він відвідав репетицію одного з концертів російських артистів, у якому брала участь і Лорак (співачка переїхала до РФ і працює там уже кілька років).

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Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

"Кажуть, він працює в "Блекстарі" (Black Star Incorporated, російський незалежний лейбл і продюсерська компанія. – Ред.). Їздить із Кароліною на заходи та репетиції, але поруч довго не стоїть, щоб не палитися", – сказано в повідомленні.

Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)

Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)

Скрін відео

Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)

Передбачуваний коханий Лорак – чоловік у кепці (праворуч)

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесчуткивидео
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