МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/плітки

"Не жінка, а тварюка!" Волочкова і Джигурда влаштували бійку на публіці

9.9тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова влаштувала бійку під час зйомок передачі на телеканалі НТВ зі своїм екс-водієм і помічником Олександром Скіртачом. Також у бійці брав участь актор Микита Джигурда.

Так, інцидент трапився в будівлі кіностудії "Останкіно" в Москві, під час зйомок передачі "Нові російські сенсації". Випуск шоу опублікований на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Розбірки між Волочковою і Скіртачом тривають уже більше двох років: раніше екс-водій нібито оббрехав артистку, розповівши досить пікантні факти з її особистого життя. Балерина і її кривдник прийшли в студію, щоб вирішити конфлікт. Джигурда ж з'явився на росТБ у ролі "групи підтримки" Анастасії.

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Новини
"Усе видно, так?" Волочкова здивувала фанатів несподіваним шпагатом

Після тривалої словесної перепалки, а також нецензурної лайки між водієм і зіркою, Волочкова не витримала і декілька разів ударила Скіртача на очах у знімальної групи. Джигурда, зі свого боку, стримував водія, щоб той не напав на Волочкову. Зауважимо, що під час бійки шоумен жодного разу не доторкнувся до Скіртача.

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Новини
''Шовхнула зі сходів і зганьбила на очах у всіх'': Волочкова розповіла про скандал із Собчак
Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Екс-водій Волочкової в кінці перепалки гнівно висловився на адресу балерини: "Вона не жінка, а тварюка. Тварина, а щодо тварин у мене ніяких моральних принципів немає".

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Новини
''Олігарх із нетрів'': Волочкова розповіла, як її обдурив скандальний сенатор у РФ
Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ

Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ

YouTube (Скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова звинуватила свого колишнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Вдовіна в шахрайстві. Вона написала заяву в поліцію і вказала, що чоловік вкрав у неї 100 мільйонів рублів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Анастасія ВолочковаМикита Джигурда
Теги
Новини Росіїскандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
18
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Василий
Петров Василий
Джигурда и Волочкова случайно не родственники? Их поведение на публике так похоже. Два умственно отсталых существа
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги