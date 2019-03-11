"Не жінка, а тварюка!" Волочкова і Джигурда влаштували бійку на публіці

Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова влаштувала бійку під час зйомок передачі на телеканалі НТВ зі своїм екс-водієм і помічником Олександром Скіртачом. Також у бійці брав участь актор Микита Джигурда.

Так, інцидент трапився в будівлі кіностудії "Останкіно" в Москві, під час зйомок передачі "Нові російські сенсації". Випуск шоу опублікований на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Розбірки між Волочковою і Скіртачом тривають уже більше двох років: раніше екс-водій нібито оббрехав артистку, розповівши досить пікантні факти з її особистого життя. Балерина і її кривдник прийшли в студію, щоб вирішити конфлікт. Джигурда ж з'явився на росТБ у ролі "групи підтримки" Анастасії.

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Після тривалої словесної перепалки, а також нецензурної лайки між водієм і зіркою, Волочкова не витримала і декілька разів ударила Скіртача на очах у знімальної групи. Джигурда, зі свого боку, стримував водія, щоб той не напав на Волочкову. Зауважимо, що під час бійки шоумен жодного разу не доторкнувся до Скіртача.

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Екс-водій Волочкової в кінці перепалки гнівно висловився на адресу балерини: "Вона не жінка, а тварюка. Тварина, а щодо тварин у мене ніяких моральних принципів немає".

Скандал із Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Скандал з Волочковою і Джигурдою на НТВ YouTube (Скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова звинуватила свого колишнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Вдовіна в шахрайстві. Вона написала заяву в поліцію і вказала, що чоловік вкрав у неї 100 мільйонів рублів.

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