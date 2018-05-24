Не вийшов з образу: в Росії "актор-мент" пограбував квартиру

У Москві за грабіж затримали актора із серіалу "Мент в законі" Іллю Уткіна.

Він перебував у федеральному розшуку, повідомляє телеграм-канал Mash.

Уткіна підозрюють в пограбуванні квартири на півночі Москви в кінці квітня. Поліцейські порушили кримінальну справу за розбій, а артиста оголосили у федеральний розшук.

Mash

Три дні тому його авто зупинили співробітники ДІБДР. Чоловіка затримали. Подробиці події встановлюються.

Відомо, що також Уткін знімався в картинах "Карпов", "Татусеві дочки", "Брат-2".

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський актор, який внесений в базу "миротворця", Сергій Безруков та його дружина Анна Матисон очікують появи на світ другої спільної дитини.