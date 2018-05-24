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СпортLady

Не вийшов з образу: в Росії "актор-мент" пограбував квартиру

4.2тЧитати новину російською

У Москві за грабіж затримали актора із серіалу "Мент в законі" Іллю Уткіна.

Він перебував у федеральному розшуку, повідомляє телеграм-канал Mash.

Уткіна підозрюють в пограбуванні квартири на півночі Москви в кінці квітня. Поліцейські порушили кримінальну справу за розбій, а артиста оголосили у федеральний розшук.

Mash

Три дні тому його авто зупинили співробітники ДІБДР. Чоловіка затримали. Подробиці події встановлюються.

Відомо, що також Уткін знімався в картинах "Карпов", "Татусеві дочки", "Брат-2".

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Раніше OBOZREVATEL писав, що російський актор, який внесений в базу "миротворця", Сергій Безруков та його дружина Анна Матисон очікують появи на світ другої спільної дитини.

Місце
Росія
Об'єкти
шоу-бизнесшоуплітки
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