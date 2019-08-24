"Не проститутка я!" Камінську помітили з новим чоловіком після розлучення

Популярна українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська подражнила шанувальників фото з новим чоловіком після розлучення.

На своїй сторінці в Instagram вона показала знімок з артистом Валдісом Пельшем, а в описі зробила двозначне зізнання.

Слава Камінська подражнила користувачів instagram / babaslavka

"Не проститутка я, а просто влюблива", – зазначила Камінська, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

Деякі в коментарях відзначили, що дражнити колишнього чоловіка – дуже дитячий вчинок.

"Далі що? За влюбливістю", "Ну ось, зараз підніметься хвиля "святих і непорочних дів", "З таким почуттям гумору та іронії можна тільки народитися, цьому не навчишся і за все життя", "Ти красуня, а про гарних жінок завжди будуть плітки розпускати", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найобговорюваніших співачок на деякий час. Після розриву вона почала радувати шанувальників пікантними знімками.

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