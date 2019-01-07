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''Наша Волочкова'': Полякова в купальнику спровокувала запеклу суперечку

9.7тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася фігурою в купальнику і викликала запеклу суперечку серед шанувальників.

Суперблондинка запитала у фоловерів в Instagram, чи дивилися вони її спонтанний концерт у Майамі (США) і виставила фото, в якому позує на пляжі.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Чорний купальник і відверта поза подіяли. Під знімком стали з'являтися коментарі: "Красуня!", "Оля — ви богиня. Шикарна жінка", "Тільки не худни!"

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''Наша Волочкова'': Полякова в купальнику спровокувала запеклу суперечку

Не обійшлося і без зловтішних думок: "У Росії Волочкова, а у нас Полякова і Каменських", "Одягнена? Вже не цікаво".

''Наша Волочкова'': Полякова в купальнику спровокувала запеклу суперечку
''Наша Волочкова'': Полякова в купальнику спровокувала запеклу суперечку

Як підрахував OBOZREVATEL, елітний відпочинок зірки потягне не менше, ніж на 300 тисяч гривень без урахування витрат на шопінг, ресторани та інше.

Особа
Оля Полякова
Місце
США
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