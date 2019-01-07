''Наша Волочкова'': Полякова в купальнику спровокувала запеклу суперечку

Популярна українська співачка Оля Полякова похвалилася фігурою в купальнику і викликала запеклу суперечку серед шанувальників.

Суперблондинка запитала у фоловерів в Instagram, чи дивилися вони її спонтанний концерт у Майамі (США) і виставила фото, в якому позує на пляжі.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Чорний купальник і відверта поза подіяли. Під знімком стали з'являтися коментарі: "Красуня!", "Оля — ви богиня. Шикарна жінка", "Тільки не худни!"

Не обійшлося і без зловтішних думок: "У Росії Волочкова, а у нас Полякова і Каменських", "Одягнена? Вже не цікаво".

Як підрахував OBOZREVATEL, елітний відпочинок зірки потягне не менше, ніж на 300 тисяч гривень без урахування витрат на шопінг, ресторани та інше.