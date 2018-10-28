Набагато молодше: скандальна Седокова вперше назвала ім'я нового обранця

Скандальна виконавиця, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Седокова розповіла про новий роман з відомим російським спортсменом.

Після тривалої перерви у відносинах і скандального розлучення, 35-річна співачка зізналася, що у неї є новий хлопець. В оточенні Седокової відзначили, що вона зустрічається з молодим і перспективним гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим, пише "СтарХит".

"Так, я зараз закохана і, здається, у мене є хлопець", — повідомила співачка.

Відзначимо, новий обранець зіркової українки молодший за неї на 11 років. Молодик грає на позиції захисника і є досить перспективним гравцем. Так, в минулому році його запросили грати в НХЛ в клуб "Колорадо", де йому зробили привабливу кар'єрну пропозицію.

Також Седокова відзначила, що молодий Миронов - відмінна партія для неї, так як більше вона не збирається зустрічатися з одруженими чоловіками, навіть незважаючи на те, що вільних кандидатів в її віці знайти все важче.

"Звичайно, все змінюється. Зараз складно знайти пару. Це в 18 все хлопці вільні, а коли тобі 35, як правило, чоловіки вже з певним багажем: хтось одружений, хтось незадоволений своїм життям", — відверто підкреслила Седокова.

Нагадаємо, Анна була двічі заміжня: за українським футболістом Валентином Белькевичем і бізнесменом Максимом Чернявським. Артистка самостійно виховує трьох дітей: доньку Аліну, народжену в шлюбі з Белькевичем, Моніку - батьком якої є Чернявський і сина Гектора, народженого поза шлюбом від невідомого чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова засвітила вульгарне фото з черговим чоловіком, за що була розкритикована своїми фанатами.