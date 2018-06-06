На село до Путіна: українські артисти вирішили виступити в Росії

Українські групи YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало" зібралися на фестиваль "Дика м'ята 2018", який пройде в селі Бунирево Тульської області в Росії 9, 10 і 11 червня.

Цікаво, що група YUKO нещодавно перемогла в номінації "YOUNG" у фінальному відборі на відомий європейський фестиваль Sziget.

facebook.com/MintMusicFest

Про групу "Щасливі Люди" публіка вперше почула в минулому році, коли вони випустили дебютний кліп Silicon Valley.

facebook.com/MintMusicFest

Група "Валентин Стрикало" в минулому році відпрацювала великий тур в Росії.

facebook.com/MintMusicFest

В афіші фестивалю також було вказано ім'я української співачки, учасниці шоу "Х-фактор-6" Аліни Паш, проте вона скасувала свою участь.

Всього на російському фестивалі в цьому році виступлять понад 70 музикантів з різних країн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно імена молодих українських артистів засвітилися в афіші річного московського фестивалю Bosco Fresh Fest . У їх числі опинилася і зірка вокального проекту "Х-Фактор-6".