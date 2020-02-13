"На обличчі – силіконові пластини": ЗМІ розкрили "секрет молодості" 72-річної Ротару

Російські ЗМІ "розкрили" секрет молодості знаменитої української співачки Софії Ротару, повідомивши, що 72-річна артистка використовує для виходу на сцену "силіконову маску".

Так, журнал "Тайны звезд" припустив, що Ротару перед кожним публічним виступом гримується по п'ять годин – нібито стільки часу потрібно для накладення пластичного гриму, який зазвичай використовують артисти в пародійних шоу, щоб перевтілитися в іншу людину, пише "Комсомольская правда".

Софія Ротару Народна правда

За інформацією видання, 72-річна зірка накладає на обличчя спеціальні силіконові пластини, потім вони вирівнюються і вже на них в фіналі наноситься основний грим. Користувачі мережі припустили, що за допомогою такої силіконової маски Ротару ховає зморшки і інші вікові зміни.

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Також "Тайны звезд" висунув версію, що саме через подібні масок маски у співачки трапився гіпертонічний криз у 2018 році.

У свою чергу, концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров спростував чутки, назвавши їх маячнею.

Софія Ротару прямий

"Цю маячню про маску ми і раніше читали. Звичайно ж, це брехня. Софія Михайлівна дуже красива жінка, багатьом цікаво, як їй вдається протягом стількох років закохувати в себе мільйони", – висловився представник Ротару.

Також він додав, що перед кожним концертом Ротару переходить на особливий режим харчування.

"Їй не так легко даються дієти, оскільки улюблене блюдо Софії Михайлівни – це смажена картопля. Ротару довелося відмовитися від картоплі, від десертів, від м'ясних страв. Вона харчується свіжою зеленню і щодня здійснює тривалі прогулянки", – додав Лавров.

Як писав OBOZREVATEL раніше, сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього.

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