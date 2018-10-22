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''Між нами було стільки...'' Потап розповів про особисті стосунки з Каменських

7.8тЧитати матеріал російською

Ідея та напрацювання сольного проекту NK Насті Каменських належать лише співачці. А ось участь у ньому Потапа заснована, перш за все, на "особистих відносинах".

Про це продюсер розповів журналістам видання "Сегодня", коментуючи успіхи Насті Каменських як сольної виконавиці.

''Між нами було стільки...'' Потап розповів про особисті стосунки з Каменських

Фото: hochu.ua

"Ідея сольного проекту належить саме Насті. Я не продюсер проекту NK. Моя участь у цьому проекті заснована, перш за все, на особистих відносинах із артисткою. Все, що відбувається навколо цього проекту, це поза моєю роботою — це більше фан, музика і любов" , — підкреслив він.

Розповів Потап і про фінансові нюанси.

"Пісні для Насті ми робимо за мінімальними цінами, рахуючи суму, яку вкладаємо тільки у виробництво. Між мною і Настею було вже стільки грошових відносин, відтак ми дійшли до рівня, що її успіхи — це мої успіхи, і навпаки. Нам немає чого ділити", — продовжив Потап.

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За словами продюсера, на розвиток сольної кар'єри Каменських заробила самостійно.

"Настя — перша українська артистка, хто вже зумів дійти до такого рівня", — зазначив він.

При цьому Потап додав: сольний проект Каменських вийшов настільки успішним, що про колишній дует "Потап і Настя", який артисти поставили на паузу, вони поки навіть не замислюються.

"Звуть на корпоративи постійно, нещодавно пропонували гонорар учетверо більший, ніж зазвичай. Але ми не сумуємо за нашим дуетом", — зізнався він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Потап здивував фанів трансформацією у жінку в новому кліпі його гурту MOZGI.

Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Об'єкти
шоу-бизнесмузика
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