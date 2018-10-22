''Між нами було стільки...'' Потап розповів про особисті стосунки з Каменських

Ідея та напрацювання сольного проекту NK Насті Каменських належать лише співачці. А ось участь у ньому Потапа заснована, перш за все, на "особистих відносинах".

Про це продюсер розповів журналістам видання "Сегодня", коментуючи успіхи Насті Каменських як сольної виконавиці.

Фото: hochu.ua

"Ідея сольного проекту належить саме Насті. Я не продюсер проекту NK. Моя участь у цьому проекті заснована, перш за все, на особистих відносинах із артисткою. Все, що відбувається навколо цього проекту, це поза моєю роботою — це більше фан, музика і любов" , — підкреслив він.

Розповів Потап і про фінансові нюанси.

"Пісні для Насті ми робимо за мінімальними цінами, рахуючи суму, яку вкладаємо тільки у виробництво. Між мною і Настею було вже стільки грошових відносин, відтак ми дійшли до рівня, що її успіхи — це мої успіхи, і навпаки. Нам немає чого ділити", — продовжив Потап.

За словами продюсера, на розвиток сольної кар'єри Каменських заробила самостійно.

"Настя — перша українська артистка, хто вже зумів дійти до такого рівня", — зазначив він.

При цьому Потап додав: сольний проект Каменських вийшов настільки успішним, що про колишній дует "Потап і Настя", який артисти поставили на паузу, вони поки навіть не замислюються.

"Звуть на корпоративи постійно, нещодавно пропонували гонорар учетверо більший, ніж зазвичай. Але ми не сумуємо за нашим дуетом", — зізнався він.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Потап здивував фанів трансформацією у жінку в новому кліпі його гурту MOZGI.