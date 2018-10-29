Мільйони: стало відомо про колосальні збитки Лободи через операцію

Українська поп-співачка Світлана Лобода, яка у середу, 24 жовтня перенесла термінову операцію, втратила низку запланованих на осінь виступів, що обернулося для артистки мільйонними збитками.

Як повідомляє таблоїд "Стархіт", з огляду на те, що Світлані Лободі був прописаний постільний режим, співачці довелося перенести три виступи в Росії на січень 2019 року.

Фото: instagram.com

Як підрахувало джерело, Лобода зазнала мільйонних збитків: концерти були заплановані у клубі "Крокус Сіті Хол" 25, 26 та 28 жовтня, всі квитки на них вже були продані. Оренда одного з найпрестижніших майданчиків Москви місткістю понад 7 тисяч глядачів коштувала зірці близько 6 млн рублів за 4 дні.

Разом із артисткою в шоу мали брати участь ще 40 осіб колективу, який більше тижня тому приїхав із Києва. Відповідно, квитки на потяг в один кінець для такої групи коштували близько 250 тисяч рублів, до цього необхідно додати витрати на проживання та репетиції, які проходили в одному з павільйонів "Главкино" протягом тижня.

"Вартість оренди другого залу, де репетирувала Лобода та її танцюристи, складає 52 тисячі рублів", — розповів джерелу директор по роботі з клієнтами.

Таким чином, сума фінансових втрат складає близько 10 млн рублів (4,3 млн гривень).

Лобода у клініці Фото: instagram.com

Концерти співачки тим часом перенесені на січень наступного року, сама ж Лобода ще залишається в одній з московських клінік.

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