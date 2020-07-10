Російський співак Сергій Лазарєв, якого підозрюють в романі зі співаком і криптомільйонером Алексом Малиновським, різко відповів на чутки.

Так, наразі "пара" відпочиває разом з друзями в Сочі. На особистій сторінці в Instagram артист прокоментував інформацію про їхній роман з Малиновським (дивіться відео в кінці новини).

Лазарєв з'явився на кадрах з ефектною блондинкою, яка відпочиває разом з компанією.

Лазарєв грубо прокоментував чутки про роман з чоловіком. Відео Instagram Сергія Лазарєва

"Поки всякі різні жовті лай*осайтики і Telegram-канали пліткують, хто з ким спить, ми насолоджуємося нашим відпочинком. Ми відзначаємо день народження друзів – Саші і Гриши Малиновських. Але я думаю, що після сьогоднішнього вечора у вас додасться роботи. Будете писати , писати, писати. Дивіться – перо не випишіть", – посміявся над плітками співак.

Лазарєв грубо прокоментував чутки про роман з чоловіком. Відео Instagram Сергія Лазарєва

Відзначимо, Сергій Лазарєв засвітився на відпочинку в Сочі з колегою по цеху Алексом Малиновським, з яким йому раніше приписували роман. Пізніше співробітники готелю, в якому живе Лазарєв з друзями, оприлюднили інформацію про те, що вони з Малиновським нібито зняли один номер на двох. Це спричинило нову хвилю чуток про їхні стосунки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок зі "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.

Також Лазарєву давно приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю його сина Микити. Крім цього, не вщухають чутки, що Сергій Лазарєв – прихильник нетрадиційної сексуальної орієнтації.