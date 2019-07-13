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"Краще б млинці пекла": Лободу розгромили за виступ на росТВ

19.9т Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в Росії, в черговий раз нарвалася на критику користувачів мережі.

На свою сторінку в Instagram вона виклала два коротких ролика, де продемонструвала виступ на російському каналі.

У відео вона виконує два своїх хіти "Куля-дура" і "Суперзірка".

Одягнена Світлана як завжди відверто — блискуче боді, що підкреслює оголені ноги, і нічого зайвого.

сьогодні 😉 на @ 1tv # Біла Ніч 🎈 23.00

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

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"Світлано, все щось нявкаєш на сцені, або комбінашки приміряєш... Вже краще б млинці пекла", — написала одна з фоловерів Лободи.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/lobodaofficial

Інші також обурилися виступу артистки в РФ.

Скріншот

Скріншот

instagram.com/lobodaofficial

Скріншот

Скріншот

instagram.com/lobodaofficial

Відзначимо, що на сторінці 36-річної артистки, котра є матір'ю двох дітей, нерідко можна побачити вельми гарячі кадри.

Guten Morgen😎😍

Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оголена Лобода у ванній викликала суперечки в мережі. Артистка сфотографувалася в пікантному образі: бюстгальтері і розстебнутих, приспущених джинсах.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Теги
зірки Instagram
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Рублевая силиконовая соска))))
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Артеллерист Моня, ну ,да Лобода исполняет песни на сцене! А твоя жена миньет на трассе!
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