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19 листопада • оновлено в 20:34
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Кожевнікову запідозрили у вагітності: зірка "Універу" тонко відповіла

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Зірка серіалу "Універ" та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Кожевнікова відповіла на хвилю чуток щодо вагітності.

Вона опублікувала фотографію на своїй сторінці в Instagram, оголивши живіт, щоб поставити крапку в цьому питанні.

"Для тих, хто досі не вірить, що я не вагітна. Кубиків, звичайно, немає, але працюватимемо. Фото зроблено хвилину тому", – відреагувала вона.

Марія Кожевнікова заявила, що не вагітна

Марія Кожевнікова заявила, що не вагітна

instagram / mkozhevnikova

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Не всі шанувальники зрозуміли, про що йдеться. А деякі й зовсім подумали, що вона підтверджує факт вагітності.

"Напевно, ранній термін", "Просто люди вже не знають, до чого докапаться", "Ви знову вагітна? Крутяк", "І без кубиків зашибісь", "Чудова фігура", "Та віримо, віримо", – прокоментували в мережі.

Кожевнікову запідозрили у вагітності: зірка "Універу" тонко відповіла
Кожевнікову запідозрили у вагітності: зірка "Універу" тонко відповіла
Кожевнікову запідозрили у вагітності: зірка "Універу" тонко відповіла

Кожевніков відповіла на чутки про вагітність

Кожевніков відповіла на чутки про вагітність

instagram / mkozhevnikova

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про вагітність почали поширюватися після того, як Кожевнікова опублікувала фото, на яких позувала в сукні вільного крою, крізь яке проглядався животик.

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Особа
Марія Кожевнікова
Місце
Росія
Теги
чутки плітки шоу-бизнес вагітність фотографии
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