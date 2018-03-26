"Королева України": мати Насті Каменських зважилася на зухвале тату

Мати української поп-діви Насті Каменських, 63-річна екс-солістка хору імені Верьовки Лідія Каменських похвалилася несподіваним тату, присвяченим дочці, яку вона вважає королевою.

Як розповіла сама виконавиця, її дитинство і перші концерти проходили під суворим контролем матері, однак сьогодні між ними міцні дружні відносини. Каменських лагідно називає маму "моя Лідочка".

"У моєї мами є одна вражаюча якість. Їй взагалі ніколи не буває щось складно. Щоб я їй не запропонувала, вона завжди погоджується", - процитував співачку ТСН.

Так співачка запропонувала матері зробити тату, на що Лідія Каменських погодилася і охоче похвалилася журналістам малюнком на внутрішній стороні лівої руки. Для тату мати знаменитості обрала Україну і корону, які нібито символізують популярність її дочки.

"У мене тут Україна і корона, тому що моя дочка - королева", - гордо відзначила вона.

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