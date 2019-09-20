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20 вересня • оновлено в 16:02
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"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання

1.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спровокувала чутки про новий роман.

Вона написала в Instagram палке зізнання моделі і актору Назару Грабару, який знімався в її кліпі, чим викликала ажіотаж серед шанувальників.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

"Ціную, кохаю та бажаю, щоб у тебе все сталося, мій дорогий талановитий друже. З днем твого народження", – написав Лобода.

"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання

У коментарях користувачі відзначили, що вони відмінно виглядають разом, хоча деякі через незвичайну красу Назара сприйняли його за дівчину.

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"О, вже два мужика", "Всі так стурбовані, чому ти заміж не виходиш", "І так зрозуміло. Не тільки друг. І гарний коханець. Злагода та любов", "І хто з них Лобода", "Які ви гарні", – відзначили в мережі.

"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання
"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання
"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання
"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання
"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання
"Кохаю та ціную": Лободу запідозрили у новому романі через палке зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лободі вже неодноразово приписували роман із різними чоловіками. Нещодавно в мережі поширили інформацію, що вона зустрічається з Олександром Реввою (Артур Пирожков) через провокаційний тізер.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес чутки
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