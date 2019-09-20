Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, спровокувала чутки про новий роман.
Вона написала в Instagram палке зізнання моделі і актору Назару Грабару, який знімався в її кліпі, чим викликала ажіотаж серед шанувальників.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
"Ціную, кохаю та бажаю, щоб у тебе все сталося, мій дорогий талановитий друже. З днем твого народження", – написав Лобода.
У коментарях користувачі відзначили, що вони відмінно виглядають разом, хоча деякі через незвичайну красу Назара сприйняли його за дівчину.
"О, вже два мужика", "Всі так стурбовані, чому ти заміж не виходиш", "І так зрозуміло. Не тільки друг. І гарний коханець. Злагода та любов", "І хто з них Лобода", "Які ви гарні", – відзначили в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лободі вже неодноразово приписували роман із різними чоловіками. Нещодавно в мережі поширили інформацію, що вона зустрічається з Олександром Реввою (Артур Пирожков) через провокаційний тізер.
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