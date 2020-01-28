Хто така Наомі Ланг і чи справді вона народила Чернишову доньку потай від Заворотнюк

Наомі Ланг - знаменита американська фігуристка, яка довгий час працювала в парі з чоловіком актриси Анастасії Заворотнюк Петром Чернишовим.

За деякими даними, у них був роман, а зараз дочку спортсменки вважають схожою на росіянина.

Ланг зараз 41 рік, а з Чернишовим вона працювала на початку 2000-их років, і вони п'ять років ряду разом вигравали різні чемпіонати з танців на льоду. Але потім жінка травмувалася і була змушена піти з великого спорту.

Деякі вважають, що справжньою причиною могла стати вагітність - незабаром народилася дівчинка, Ліллі-Ешлі.

Офіційно Наомі і Петро не були разом, вона була у відносинах з іншим спортсменом, і дитина носить його прізвище, але чутки про їх зв'язок не вщухають досі.

Ось як дівчинка зараз виглядає:

Після цього жінка вже вдруге заміжня, народила ще двох дочок і двох синів.

Публічно сім'ї підтримують дружні стосунки.

Кілька років тому Петро і Наомі ненадовго возз'єдналися на льоду:

І досі американка постійно з теплотою згадує Чернишова, публікує їх спільні фото і знімки спортсмена з її донькою:

Нагадаємо, раніше у Навки розкрили цікавий факт про чоловіка Заворотнюк.

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