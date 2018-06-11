"Хлопчик буде потім": Лобода відповіла на питання про батька дитини

Українська поп-діва Світлана Лобода, названа після повернення з відпустки "Кращою виконавицею" Росії, не має наміру зупинятися на другій дитині, якого народила в одній з клінік США у травні цього року.

Про це опальна артистка розповіла в інтерв'ю російському порталу МК, вказавши, що "коли-небудь" розповість і про батька новонародженої дочки, якого до цих пір тримає в секреті. В цілому ж, за словами Лободи, у неї в особистому житті "все шикарно".

"Спочатку дуже хотіла хлопчика, коли дізналася, що вагітна. Але вся родина у мене сильно хотіла дівчинку. Моя донечка вимагала: мама, тільки сестричку хочу! І, коли ми дізналися, що у нас все ж таки буде сестричка, щастя було багато, я з цією думкою звиклася за тиждень і вирішила, що хлопчик буде після. Встигнемо ще", - зазначила співачка.

На час поїздки до Москви Лобода залишила дочку в Лос-Анджелесі.

"Я залишила все, що потрібно, на тиждень вперед, хоча прилетіла всього на два дні. Своє грудне молоко", - додала вона.

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При цьому артистка має намір повернутися в США і зі своїми піснями.

"У мене є мета бути артистом номером один дуже довгий час, і, може, не тільки в одній або двох країнах, а йти і далі. Тому я старанно вивчаю англійську мову, спілкуюся з правильними людьми, шукаємо менеджерів. Може, щось і вийде", - розкрила вона свої плани.

Примітно, що виконавиця не відмовилася говорити про батька другої дитини, як це бувало раніше, проте все ж уникла відповіді. На питання, коли фани дізнаються ім'я обранця, Лобода коротко відповіла: "Коли-небудь... коли-небудь... У мене все шикарно".

Нагадаємо, в мережі і на сторінках таблоїдів існують думки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тілля Ліндеманна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Лобода опублікувала зворушливе відео з дочкою.