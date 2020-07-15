Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ
Гарік Харламов пішов від Асмус до блогерки Кошкіної.
Російські ЗМІ повідомили про роман коміка Гаріка Харламова, який розлучається з актрисою Христиною Асмус, зі скандальною телеведучою і блогеркою Яною Кошкіною.
Як пише "Собеседник", причиною для поширення чуток стала вечірка з нагоди дня народження гімнастки і дружини коміка Павла Волі Ляйсан Утяшевої. Нібито Харламов на святі відверто загравав із Кошкіною.
Також Telegram-канал "Антиглянець" написав: "Кажуть, що шоумен-комік, який нещодавно оголосив про розлучення, вхопив за "видатні" груди і не відпускав зірку "Одного разу в Росії " на ТНТ Кошкіну".
Як виглядає Яна Кошкіна Instagram Яна Кошкіна
Зі свого боку телеведучий і власник агентства VIP-знайомств Петро Лістерман розповів, що раніше Кошкіна зверталася до нього по допомогу в пошуку заможного й відомого чоловіка. На думку користувачів мережі, Харламов після заяви про розлучення цілком міг звернути увагу на блогерку й закрутити з нею роман.
Відзначимо, поки ні сам комік, ні його ймовірна обраниця не прокоментували чутки.
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Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ Instagram Яна Кошкіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.