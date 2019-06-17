Сімейний склеп і вензелі: Пугачову викрили у підготовці до власних похоронів

Примадонна радянської естради Алла Пугачова придбала ділянку землі на Кузьмінському кладовищі (Москва) поруч з могилою брата. Вона хоче бути похованою поруч з родичем.

Також з'явилася інформація, що Пугачова вже найняла фахівців для облаштування своєї могили. Про це повідомляє видання "Дни.ру".

За даними інсайдерів, на ділянці планується зведення сімейного склепу, де може бути використаний сімейний герб або вензель, як і на фасаді особняка співачки.

Алла Пугачова instagram.com/alla_orfey

Додамо, що в квітні 2019 року Алла Пугачова відзначила 70-й ювілей. З цього приводу Примадонна закотила грандіозний концерт.

Захід пройшов в Кремлівському палаці. Під час виступу зірка показала, що знаходиться в прекрасній формі. Зірка справила величезне враження на глядачів, серед яких були її діти від гумориста Максима Галкіна – близнюки Ліза і Гаррі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ відзначилися "гарячої сенсацією", яка стосується Примадонни. Вони припустили, що Крістіна Орбакайте може бути матір'ю дітей Алли Пугачової.

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