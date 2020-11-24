Джигарханян може стати батьком після смерті: російська співачка виступила з дивною заявою

Російський актор і режисер Армен Джигарханян, який помер 14 листопада у віці 85 років, може стати батьком навіть після смерті – 35-річна співачка Альона Кравець заявила, що хоче народити дитину, використавши його біоматеріал.

Так, артистка стверджує, що незадовго до смерті, Джигарханян відвідував елітний центр планування сім'ї, розташований на Рубльовці, щоб заморозити генетичний матеріал. Вона зазначила, що готова скористатися ним і народити спадкоємця відомому режисерові, пише "7 днів".

Кравець пояснила свою ідею тим, що це – прекрасна і рідкісна можливість мати дитину від геніальної особистості. Співачка зазначила, що навіть придумала їм імена: для хлопчика – Армен на честь актора, а для дівчинки – Олена, на честь його покійної дочки.

"Це ж прекрасний генетичний матеріал – діти будуть гарними, талановитими, повними сил до старості. До того ж дочка давно просила мене про братика або сестричку", – уточнила Альона Кравець.

Зі свого боку, російський зірковий адвокат Сергій Жорін прокоментував ініціативу Кравець і вказав, що скористатися біоматеріалом людини, яка померла, якщо це не вказано в її заповіті, практично неможливо. До того ж діти, що з'явилися на світ у такий спосіб, не можуть претендувати на спадщину своїх біологічних батьків.

"Генетичний матеріал неможливо використовувати без згоди власника. Тому хто завгодно не може це зробити, однозначно", – пояснив Жорін в розмові з Teleprogramma.pro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний артист Армен Джигарханян після смерті залишив спадок, вартість якого оцінюється в більш, ніж 30 млн рублів (11, 3 млн грн). Його майно може дістатися дружині актора – Тетяні Власовій. Спільних дітей у них не було, але син Власової від першого шлюбу, ймовірно, також зможе претендувати на спадок.