"Доці теж будуть?" Мати ANNA MARIA влаштувала свято для окупантів Криму

У мережі сплив цікавий документ, який демонструє роботу матері скандального кримського дуету ANNA MARIA на окупованому півострові.

Виявилося, що Лариса Опанасюк, нагороджена раніше медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму", вирішила влаштувати пишне свято п'ятої річниці анексії Криму. Знімок розпорядження за підписом матері cестер Опанасюк опублікуваний у Twitter-блозі RoksolanaToday&Крим.

"Мама АННИ-МАРІЇ працює. Документи підписує корисні А доці заспівають на святі, а?" – запитали в мережі.

Мама АННИ_МАРІІ працює

Документи підписує корисні

А доці заспівають на святі, а? pic.twitter.com/UJ5wrp74qS - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 15 березня 2019 р.

Згідно з документом, мати скандальних сестер, яка нині проживає в Сімферополі і є заступником так званого голови Ради міністрів Криму та керівником апарату "Радміну", розпорядилася влаштувати в кримських містах мітинг, покладання квітів до пам'ятника "Народному ополченню" і концерт з нагоди "возз'єднання Криму з Росією".

Чи будуть причетні доньки Лариси, учасниці дуету ANNA MARIA до святкування 5-річчя окупації півострова – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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