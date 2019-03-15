"Доці теж будуть?" Мати ANNA MARIA влаштувала свято для окупантів Криму

У мережі сплив цікавий документ, який демонструє роботу матері скандального кримського дуету ANNA MARIA на окупованому півострові.
Виявилося, що Лариса Опанасюк, нагороджена раніше медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму", вирішила влаштувати пишне свято п'ятої річниці анексії Криму. Знімок розпорядження за підписом матері cестер Опанасюк опублікуваний у Twitter-блозі RoksolanaToday&Крим.
"Мама АННИ-МАРІЇ працює. Документи підписує корисні А доці заспівають на святі, а?" – запитали в мережі.
Мама АННИ_МАРІІ працює- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 15 березня 2019 р.
Документи підписує корисні
А доці заспівають на святі, а? pic.twitter.com/UJ5wrp74qS
Згідно з документом, мати скандальних сестер, яка нині проживає в Сімферополі і є заступником так званого голови Ради міністрів Криму та керівником апарату "Радміну", розпорядилася влаштувати в кримських містах мітинг, покладання квітів до пам'ятника "Народному ополченню" і концерт з нагоди "возз'єднання Криму з Росією".
Чи будуть причетні доньки Лариси, учасниці дуету ANNA MARIA до святкування 5-річчя окупації півострова – невідомо.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року ANNA MARIA брали участь у фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірі кримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі виник шквал обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі у фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу – не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.
Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями і до ведучого Нацвідбору Сергія Притули.
Той, зі свого боку, зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!