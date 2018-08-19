"Діти від раку зд*хли": улюблений актор Путіна розкритикував Кримський міст

Скандальний російський артист і улюблений актор президента РФ Володимира Путіна Олексій Панін різко висловився з приводу витрати грошей на будівництво Кримського моста.

"Спасибі нашому президенту за те, що побудував такий чудовий Кримський міст. Діти від раку, правда, зд*хли за цей час. Але то таке. Це - найбільша необхідність в країні", - сказав він на відео, яке встиг видалити після публікації в Instagram.

Таку заяву Панін зробив прямо на Кримському мосту, а після критики на адресу Путіна - поцілував асфальт. За це акторові може загрожувати штраф, адже зупинка на Кримському мосту заборонена.

До слова, замість відео на сторінці Паніна з'явилася фотографія з Путіним і підпис "Спасибі за все! І за Крим!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор відпочивав зі своєю дочкою на Південному березі Криму, звідки викладав в мережу фото, на яких він зображений повністю голим. Також ЗМІ кілька днів обговорюють п'яний дебош, який він влаштував на окупованому півостріві.