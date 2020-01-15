Чому всі раптом заговорили про весілля Ольги Бузової та Давида Манукяна

У мережі з'явилися нові чутки про те, що російська співачка, зірка шоу "Дім-2" Ольга Бузова виходить заміж за блогера Давида Манукяна.

Після того, як артистка в Сторіс засвітила обручку, Давид Манукян сам заговорив про весілля.

Під одним з дописів Бузової в Інстаграм Давид запропонував співакові Рамілю Алімову виступити на весіллі.

"Брат, на весіллі у нас виступаєш ти @ramilka_alimka. Ти зрозумів", - сказав Давид Манукян (DAVA) Рамілю.

Перед новим роком Бузова з Давою випустили спільний кліп "Мандаринка".

А потім разом поїхали на лижний курорт. Під час відпочинку парочка радувала свою Інстаграм-публіку масою романтичних фото.

На даний момент Ольга з Давидом знаходяться в Таїланді, і вже не приховують, що у них кохання.

Раміль Алімов, якому Дава запропонував заспівати на його весіллі з Бузовою – співак з Нижнього Новгорода, який проживає в Москві. Свою популярність Раміль отримав завдяки тому, що викладав в соцмережі відеоролики з уривками своїх творів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Ольга Бузова осоромилася в Москві.

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