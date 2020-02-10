Чи є особисте життя і діти у 50-річної Рене Зеллвегер

Відома американська актриса Рене Зеллвегер, яка вдостоїлася "Оскара" за кращу жіночу роль, в свої 50 років розлучена, офіційно не перебуває у відносинах і не має дітей.

Відзначається, що на рахунку Рене романи з багатьма знаменитостями, в числі яких Джим Керрі, лідер The White Stripes Джек Вайт, актор Бредлі Купер.

Чотири місяці в 2005 році вона була одружена з співаком Кенні Чесні, але розлучилася з ним через шахрайство з його боку.

Сім років Зеллвегер пов'язували тісні стосунки з музикантом і продюсером Дойлом Бремхоллом II, але в 2019 році вони офіційно розлучилися, так і не дійшовши до весілля. З чуток, вони перестали жити разом задовго до того, як це стало відомо громадськості.

Новини Як змінився Джонні Депп після розриву з Ембер Херд

У свої 50 років жінка впевнена, що переживає свій "ренесанс" (відродження), відчуває себе прекрасно, а тому і добре виглядає. В останні роки вона все рідше з'являється на публіці, хоча веде, за її словами, "насичене життя".

Дітей у Рене немає і ніколи не було, але вона не страждає через це. Її публічна позиція щодо цього, - що жінці не потрібні діти або чоловік, щоб вважати себе повноцінною особистістю.

Дивіться також на фото, як Рене Зеллвегер змінювалася через схуднення і пластичні операції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!