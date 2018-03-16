Бузова поскандалила з українкою через інтимне життя

Скандальна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова посварилася з дружиною репера Мота, українкою Марією Мельниковою.

Дві колишні подруги посварилися нібито через те, що Мельникова знала і приховувала, що колишній чоловік Бузової - футболіст Дмитро Тарасов - зраджував їй з коханкою Анастасією Костенко. До слова, дівчина стала законною дружиною спортсмена незадовго після його гучного розлучення з зіркою шоу "Дом-2".

Марія Мельникова та Ольга Бузова Фото: instagram.com

Масла у вогонь підлив і сам репер Мот, який в ефірі шоу "Ліга поганих жартів" різко пожартував про інтимне життя Бузової. Епізод його троллінгу на адресу зірки публікує в Facebook таблоїд Super.

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У свою чергу, Ольга Бузова відповіла на випад Мота не менше різким висловлюванням в Instagram-сторіз. Артистка заявила, що не дозволить ображати себе і влаштувала опитування серед підписників, чи розповідати суспільству всю "брудну правду" про дружину зухвалого репера.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", скандальну Ольгу Бузову висувають у мери Москви.