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28 вересня • оновлено в 18:48
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Бред Пітт закрутив роман із цілителькою: як виглядає нова пасія актора

28.8т Читати матеріал російською

Після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман із духовною цілителькою і дизайнеркою ювелірних виробів Сет Харі Халсою.

Принаймні про це повідомляє західний таблоїд Us Weekly, представляючи спільні фото парочки, яка поки що не прагне виставляти свої почуття.

За словами інсайдера, Халса віддає перевагу скромному способу життя, а Пітт відчуває до неї сильні почуття.

Бред Пітт закрутив роман із Сет Харі Халсою?

Бред Пітт закрутив роман із Сет Харі Халсою?

Марк Патрік / BFA.com

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"Сет – більш земна і менш вимоглива, ніж, наприклад, Джолі. При цьому у неї прекрасний розум і сила духу. Саме цим вона і привернула Пітта", – повідомляє джерело.

Бред Пітт закрутив роман із цілителькою: як виглядає нова пасія актора

Уточнюється, що чутки про роман між ними з'явилися ще рік тому. Халса допомагала Бреду впоратися зі стресом через Джолі. Одного разу вони прийшли на благодійний вечір Red Hot Chili Peppers, де постійно фліртували і ніжно дивилися один на одного. Уточнюється, що парочка покинула вечірку і відправилася в невідомому напрямку.

Бред Пітт і Сет Харі Халса

Бред Пітт і Сет Харі Халса

Бред Пітт і Сет Харі Халса на вечірці

Бред Пітт і Сет Харі Халса на вечірці

Марк Патрік / BFA.com

Бред Пітт дивиться на Сет

Бред Пітт дивиться на Сет

Марк Патрік / BFA.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі стали офіційно розлученими.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом із колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом.

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Особа
Бред Пітт
Теги
чутки плітки шоу-бизнес роман Відносини
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