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3 листопада • оновлено в 19:45
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Без свідомості: дочка відомої російської співачки потрапила у реанімацію

4.8т Читати матеріал російською

Старша дочка екс-солістки групи "Гости из будущего" Єви Польна потрапила до реанімації у неділю, 3 листопада.

За інформацією Telegram-каналу Baza, 14-річна Евелін зараз знаходиться в одній з клінік Московської області.

Причиною госпіталізації став важкий напад астми. Зараз дівчинка знаходиться в лікарні у критичному стані.

Єва Польна з дочкою Евелін

Єва Польна з дочкою Евелін

KazanFirst

Відомо, що на початку сім'я викликала до дівчинки бригаду "швидкої допомоги", але лікарі не змогли зняти напад на місці і наполягли на госпіталізації.

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Відзначимо, що батьком Евелін, яка народилася у 2005 році, є колишній учасник групи "Чай вдвоем" Денис Клявер.

Денис Клявер з дочкою і Євою Польна

Денис Клявер з дочкою і Євою Польна

Старх

Також у Єви Польни є 12-річна дочка Амалія.

Єва Польна з дітьми

Єва Польна з дітьми

WMJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єва Польна вийшла в світ у незвичайному вбранні з пір'ям на голові. Зірка засвітилася на 20-річчі каналу "МУЗ-ТВ" в Москві.

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Особа
Єва Польна
Місце
Росія Москва
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Артеллерист Моня
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