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Бекхема запідозрили в романі з 50-річною моделлю: фото

2.3тЧитати матеріал російською

Футболіста Девіда Бекхема запідозрили в романі з 50-річною моделлю Хеленою Крістенсен, яка є старшою за спортсмена на 7 років.

Справа в тому, що футболіст практично не буває вдома і живе в Маямі, де проходять його тренування з клубом. Нещодавно Бекхем побував на одній із місцевих вечірок, де зустрів давню знайому — Хелену Крістенсен, пише Telegram-канал Star News.

Бекхема запідозрили в романі з 50-річною моделлю: фото

Фото: instagram.com

Зазначається, що футболіст нерідко фліртує з моделлю на публіці, робить спільні з нею фотографії. Часто вже немолодій Крістенсен роблять компліменти, стверджуючи, що виглядає зірка глянців не гірше 45-річної дружини Бекхема Вікторії.

На наступний день після заходу модель виклала у соцмережі одну з таких фотографій. Як пише джерело, це напевно змусило Вікторію неабияк понервувати, адже її чоловік не вперше відкрито фліртує із Хеленою Крістенсен.

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Наскільки відомо, раніше до моделі залицялися не менш відомі чоловіки: Джон Бон Джові та Майкл Хатченс, актори Орландо Блум і Леонардо Ді Капріо.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно запідозрили у вагітності, продовжує давати шанувальникам нові приводи для обговорень. Так, на особистій сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

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Особи
Вікторія БекхемДевід Бекхем
Тег
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