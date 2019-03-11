Бекхема запідозрили в романі з 50-річною моделлю: фото

Футболіста Девіда Бекхема запідозрили в романі з 50-річною моделлю Хеленою Крістенсен, яка є старшою за спортсмена на 7 років.

Справа в тому, що футболіст практично не буває вдома і живе в Маямі, де проходять його тренування з клубом. Нещодавно Бекхем побував на одній із місцевих вечірок, де зустрів давню знайому — Хелену Крістенсен, пише Telegram-канал Star News.

Фото: instagram.com

Зазначається, що футболіст нерідко фліртує з моделлю на публіці, робить спільні з нею фотографії. Часто вже немолодій Крістенсен роблять компліменти, стверджуючи, що виглядає зірка глянців не гірше 45-річної дружини Бекхема Вікторії.

На наступний день після заходу модель виклала у соцмережі одну з таких фотографій. Як пише джерело, це напевно змусило Вікторію неабияк понервувати, адже її чоловік не вперше відкрито фліртує із Хеленою Крістенсен.

Наскільки відомо, раніше до моделі залицялися не менш відомі чоловіки: Джон Бон Джові та Майкл Хатченс, актори Орландо Блум і Леонардо Ді Капріо.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно запідозрили у вагітності, продовжує давати шанувальникам нові приводи для обговорень. Так, на особистій сторінці в Instagram вона поділилася знімком, на якому зображена з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

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