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24 листопада • оновлено в 22:05
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"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

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Між інтернет-користувачами виникла перепалка через перемогу в дитячому "Євробаченні-2019" представниці Польщі Вікторії Габор.

У мережі незадоволені тим, що перемогла саме вона, а не представниця України Софія Іванько, яка виступила на конкурсі з піснею "Spirit of Music" ( "Дух музики").

Конкуренцію учасниці проекту "Голос.Діті-5" склали ще 18 учасників. Іванько виступала під номером 13 і зайняла 15-е місце.

Софія Іванько

Софія Іванько

Кадр з відео

Скандал виник під відео виступу Софії Іванько на дитячому "Євробаченні-2019".

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Користувачі мережі пишуть, що "багатьом буде соромно" за низькі оцінки дівчинці на конкурсі. Однак знайшлися й ті, хто підтримав її, незважаючи на поразку. Знайшлися фанати навіть з Росії.

"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

Скріншот

"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

Скріншот

"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

Скріншот

"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа переможниця дитячого Євробачення-2019. У мережі спливли фото дівчинки.

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Місце
Польща
Теги
Євробачення зірки
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