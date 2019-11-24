"Багатьом буде соромно!" У мережі скандал через фінал дитячого Євробачення

Між інтернет-користувачами виникла перепалка через перемогу в дитячому "Євробаченні-2019" представниці Польщі Вікторії Габор.

У мережі незадоволені тим, що перемогла саме вона, а не представниця України Софія Іванько, яка виступила на конкурсі з піснею "Spirit of Music" ( "Дух музики").

Конкуренцію учасниці проекту "Голос.Діті-5" склали ще 18 учасників. Іванько виступала під номером 13 і зайняла 15-е місце.

Софія Іванько Кадр з відео

Скандал виник під відео виступу Софії Іванько на дитячому "Євробаченні-2019".

Користувачі мережі пишуть, що "багатьом буде соромно" за низькі оцінки дівчинці на конкурсі. Однак знайшлися й ті, хто підтримав її, незважаючи на поразку. Знайшлися фанати навіть з Росії.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа переможниця дитячого Євробачення-2019. У мережі спливли фото дівчинки.

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