Арешт майна Цимбалюк-Романовської: адвокат зробила скандальну заяву

Адвокат Віталіни Цимбалюк-Романівської, колишньої дружини легендарного радянського актора Армена Джигарханяна, поділилася подробицями про арешт квартири скандальної піаністки і її рахунків у банку.

Юрист Лариса Широкова розповіла, що арешт майна її підзахисної стався незаконно, оскільки за порушення, в якому звинувачують Віталіну ("Порушення таємниці особистого життя" - Ред.) передбачає виключно накладення штрафу в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому, ринкова вартість нерухомості Цимбалюк-Романівської перевищує 40 мільйонів, а на банківському рахунку було заблоковано ще один мільйон рублів, пишуть Дні.Ру

"Черемушкинський суд наклав забезпечувальний арешт на квартиру Віталіни Цимбалюк-Романовської на Молодогвардійській вулиці Москви. Це рішення було прийнято в рамках розслідування кримінальної справи про порушення недоторканності приватного життя в зв'язку з появою в ЗМІ відеозаписів Армена Джигарханяна, зроблених прихованою камерою. Також було вилучено мільйон рублів, який належить колишній дружині актора. Подібні дії правоохоронних органів є необґрунтованими", - обурилася Широкова.

Віталіна Цимбалюк-Романовська і Лариса Широкова Комсомольська правда

"Стаття про порушення конституційних прав громадянина ("Порушення таємниці особистого життя") передбачає максимальне покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тим часом слідством була проведена виїмка коштів в розмірі одного мільйона рублів з банківської комірки моєї підзахисної та накладено забезпечувальний арешт на квартиру , ринкова вартість якої перевищує 40 мільйонів рублів", - наголосила адвокат.

Також Лариса Широкова додала, що слідство наполягало на арешті всіх трьох квартир, що нібито належать Віталіни. Але насправді не всы із зазначених квартир є її власністю. Такі дії, на її думку, суперечать законам РФ, у зв'язку з чим Цимбалюк-Романовська планує оскаржити відповідне рішення суду.

"Важливо зазначити і те, що арешт майна здійснювався за лише однією 137-ю статтею - в наявності невідповідність нормі закону і протиріччя зі статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. До того ж вилучення коштів з рахунку Віталіни Вікторівни сталося ще два місяці тому, але ніхто її не довів до відома, і дізналася вона про це випадково. Зрозуміло, ми будемо оскаржувати неправомірний характер таких дій. Перше засідання по арешту грошей відбудеться 28 березня", - підсумувала Широкова, додавши, що таким чином вона має намір через суд покарати всіх, хто паплюжить ім'я і ділову репутацію її клієнтки.

Як повідомляв "Обозреватель", екс-дружина знаменитого радянського актора Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська заявила, що має намір судитися зі своїм колишнім чоловіком за наклеп і образи.