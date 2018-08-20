"Господар Одеси" з розмахом відгуляв річницю весілля: з'явилися фото і відео

Мультимільйонер Володимир Галантерник, якого ЗМІ називають неофіційним "господарем Одеси", з розмахом відзначив 20-ту річницю свого весілля з дизайнером Наталією Зінько у французькому Сен-Тропе.

Привітати подружжя приїхали Ксенія Собчак, Валід і Омар Арфуш, а розважали гостей групи Ленінград і Артур Пирожков (Олександр Ревва).

Зінько своїм подругам подарувала весільні сукні своєї марки, в яких вони і були на вечірці.

Володимир Галантернік (?)

За інформацією ЗМІ, Галантерник контролює в Одесі ринок "Привоз", ТЦ City Center і зону відпочинку Аркадія Сіті. Крім того, йому належать торгові об'єкти на Старосінної площі, люксовий житловий комплекс Green Wood і готель De Paris в центрі порто-франко.

Зінько раніше займала посаду радника голови суду, але вирішила стати дизайнером. Одяг її бренду Natasha Zinko продається в Browns і Harrods, а покази проходять в рамках Лондонського тижня моди.

У вир з головою!))) Допіс, Поширення Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) 16 Сер 2018 р. про 10:52 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно друг Путіна влаштував дочці шикарне весілля у Франції.