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1 лютого • оновлено в 20:02
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Голлівуд ввів нові правила зйомок сексу: що зміниться в порносценах

3.3т
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Американська федерація працівників телебачення та радіо розробила нові правила зйомок постільних сцен.

Вони покликані запобігти сексуальним домаганням та неналежній поведінці на знімальному майданчику, повідомляє Independent.

Зокрема, тепер з акторами будуть проводити зустрічі тет-а-тет координатори інтимних сцен, щоб актори могли чітко дати зрозуміти, на що саме погоджуються.

Кадр з фільму "Спокуса"

Кадр з фільму "Спокуса"

peopletalk.ru

"Згідно з правилами, координатори повинні до початку роботи над фільмом провести зустрічі з продюсерами, директорами та авторами, щоб визначити точні межі оголеності, які очікуються, та особливості симульованого сексу відповідно до сценарію", – розповіла голова акторської спілки Габріель Картеріс.

Крім того, так звані координатори допомагатимуть режисирувати інтимні сцени, щоб переконатися, що безпеці акторів нічого не загрожує і що їм комфортно на зйомках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося повне відео скандальної секс-сцени з російською акторкою Христиною Асмус із фільму "Текст".

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Автор
Гліб Іванов
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