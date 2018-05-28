Український співак, який виступає в Росії, отримає надбавку до пенсії

Заслужений артист України Віталій Козловський буде отримувати відповідну надбавку до пенсії, незважаючи на свої гастролі в Росії.

Про це в ефірі ObozTV заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Згідно із законом, коли він буде виходити на пенсію, у нього повинна бути пенсія за особливі заслуги перед Україною. Якщо не помиляюся, це 20% від розміру мінімальної пенсії йде доплата до основного розміру пенсії", - зазначив чиновник.

За словами Реви, з урахуванням нинішнього розміру мінімальної пенсії, це буде становити трохи більше 300 гривень.

"Зараз мінімальна пенсія 1489 гривень. Значить, це виходить десь близько 300-400 гривень", - додав він.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Ревою дивіться в програмі "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" 29 травня о 18:00 на ObozTV.

Нагадаємо, заслужений артист України, естрадний співак Віталій Козловський засвітився на концерті в Москві і лише після того, як в мережі стали з'являтися фото заходу за участю українця, на його особистій сторінці в Facebook з'явилося звернення - артист пояснив свій візит до столиці РФ і розповів, чому вважає, що все зробив правильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше концерт Козловського скасували в його рідному Львові, а також в Києві та Одесі.