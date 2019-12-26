Галина Волчек померла: чим хворіла легендарна актриса

Художній керівник театру "Современник" Галина Волчек, яка померла в лікарні 26 грудня, страждала від пневмонії.

Захворювання народної артистки СРСР отримало всілякі ускладнення після госпіталізації. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим хворіла Волчек.

До того, як потрапити до лікарні, артистка відчувала себе абсолютно нормально. Ще 22 грудня вона відвідала театр, де приймала гостей.

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Жінка багато палила протягом життя, хоча останнім часом перебралася на легкі цигарки. Раніше вона страждала від хронічного бронхіту.

Як стало відомо, до прогресуючій пневмонії у артистки додався ателектаз. Це захворювання ускладнювало дихання. На грунті ускладнень, руйнувалися тканини легенів, в яких, у свою чергу, збільшувалася кількість рідини.

Галина Волчек померла 24smi.org

Останнім часом Галина Волчек перебувала у медикаментозній комі та була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Більш того, у артистки розвинулася гостра серцево-судинна недостатність, а також атрофія мозку, яка була ускладнена енцефалопатією. Також у Волчек набрякли нижні кінцівки.

Галина Волчек – ніж хворіла артистка 24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося через набряк головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

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