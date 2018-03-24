Перестаралися: топ-5 "фотоляпов" зірок на обкладинках культових глянців

Зарубіжні зірки ведуть запеклу боротьбу з глянцем за своє право виглядати природними на обкладинках журналів. Однак фотографи і ретушери досить часто перетворюють артистів світової величини в неприродних "ляльок".

"Обозреватель" пропонує підбірку невдалих фото знаменитостей, які постраждали від невмілої обробки знімків.

До числа жертв "фотошопу" нещодавно приєдналася актриса Елізабет Олсен, яка не змогла дізнатися саму себе на обкладинці журналу Empire. Актриса підкреслила, що на фотографії вона виглядає зовсім не схожою на саму себе.

Так, в травні 2018 року на екрани вийде новий фільм всесвіту Marvel - "Месники: війна нескінченності". Елізабет в картині дісталася одна з головних ролей - мутанта на ім'я Червона Відьма. Візажисти і фотографи змінили її до невпізнання, зовні додавши, до того ж, кілька років.

Елізабет Олсен з колегами на обкладинці журналу Empire

Відзначимо, історії, коли зірки не впізнають себе на сторінках глянцю після втручання дизайнерів, відбуваються досить часто. Зірок обурюють надмірні старання ретушерів зробити їх ідеальними - шкіра стає надто рівною, а пропорції фігури виглядають абсолютно неприродно. У такі історії свого часу потрапляли Демі Мур, Авріл Лавін, Кірстен Стюарт і багато інших.

Відома співачка Леді Гага на обкладинці журналу Vogue насилу нагадує живу істоту. Більш того, на знімку вона зовсім не схожа на саму себе, а її фігура виглядає занадто неприродно.

Леді Гага на обкладинці Vogue

Невміла обробка фото для обкладинки глянцевого журналу "відрізала" частину тіла актриси Демі Мур.

Демі Мур

Фотографи, які знімали співачку Авріл Лавін для обкладинки чоловічого журналу MAXIM допустили помилку,через яку права рука артистки виглядає досить дивно.

Авріл Лавін

На перший погляд немає нічого незвичайного в цьому фото. Але якщо придивитися, то глядач розуміє, що ліва рука Кірстен Стюарт магічним чином зникла.

Кірстен Стюарт

Як повідомляв "Обозреватель", в січні-2018 курйозний випадок стався з актрисами Різ Уізерспун і Опрою Вінфрі. Зірки стали героїнями обкладинки Vanity Fair, де через помилку при обробці знімка в Photoshop у Різ виявилося три ноги, а у Опри - на іншій фотографії - три руки.